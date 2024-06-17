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Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле

Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле
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Польский теннисист девятая ракетка мира Хуберт Хуркач вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 17 июня, в матче первого круга он в двух сетах обыграл 49-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

Галле. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 19:25 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 2
         
Флавио Коболли
49
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут. Польский теннисист реализовал два брейк-пойнта из девяти (22%), допустил две двойные ошибки и выполнил 17 эйсов. Итальянец сделал три двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного.

Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Хуркач сыграет с победителем матча между Жоао Фонсекой и Джеймсом Даквортом.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.

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