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Медведев назвал элемент игры, в котором ему стоит прибавить во время травяного сезона

Медведев назвал элемент игры, в котором ему стоит прибавить во время травяного сезона
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, в каком элементе игры ему стоит прибавить после матча первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин в двух сетах обыграл 51-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

«Думаю, передвижение по корту – то, что у меня сегодня не совсем получалось. Ощущение от центрального корта и тренировочного всегда отличается. Ты можешь тренироваться по 20 часов в день, но это разные вещи. По ходу матча я снизил количество ошибок. Брейк на моей подаче был лишь в самом начале матча», — сказал Медведев после матча.

В следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Медведев сыграет с Чжан Чжичжэнем из Китая.

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