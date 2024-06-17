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Тарпищев назвал Игры БРИКС полезными соревнованиями для российских теннисистов

Тарпищев назвал Игры БРИКС полезными соревнованиями для российских теннисистов
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что выступление на Играх БРИКС полезно для российских теннисистов.

«Уровень турнира хороший, соперники высокого уровня — Индия, Сербия, Беларусь. Для нашего ближайшего резерва, для молодых спортсменов это очень полезные соревнования. И к тому же важно не вариться в собственном соку», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, теннисный турнир в рамках Игр БРИКС продлится до 19 июня. Главной звездой — не только сборной России, но и всего турнира — является Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники.

Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В соревнованиях выступят 4500 спортсменов из 90 стран.

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