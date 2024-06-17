Онс Жабер пропустит Олимпийские игры в Париже

10-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер заявила, что не выступит на Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

«Дорогие поклонники! После консультаций с моей медицинской командой по поводу участия в Олимпийских играх в Париже мы решили, что смена покрытия и необходимая адаптация организма подвергнут риску моё колено и поставят под угрозу оставшуюся часть сезона. К сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Мне всегда нравилось представлять свою страну на любых соревнованиях, однако я должна прислушиваться к своему организму и следовать рекомендациям врачей. Желаю своим товарищам по команде всего наилучшего на Играх. Я буду их самым большим поклонником», — написала Жабер в своих социальных сетях.