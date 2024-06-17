«Питайте свой разум добрыми мыслями». Циципас поделился секретом благополучия

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился секретом благополучия в своих социальных сетях, опубликовав глубокомысленный пост.

«Благополучие – это не только то, что вы едите или как часто вы занимаетесь спортом. Речь также идёт о том, что вы думаете и чувствуете. Питайте свой разум добрыми мыслями и положительным подкреплением», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Напомним, Циципас, на счету которого 11 титулов в одиночном разряде, играет на турнире в Галле (Германия), который начинается сегодня, 17 июня, и закончится 23 июня. Завтра, 18 июня, в первом круге греческий теннисист сыграет с Генри Сквайром (Германия), который занимает 181-ю строчку мирового рейтинга АТР.