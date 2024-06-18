Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче

Канадский теннисист Милош Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче.

Напомним, Раонич за 2 часа 17 минут обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Лондоне. Канадец сделал 47 эйсов и побил рекорд, который принадлежал хорватскому теннисисту Иво Карловичу (45).

В следующем круге турнира в Лондоне Раонич встретится с победителем пары Таро Дэниэл (Япония) – Тейлор Фритц (США).

Турнира в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет € 2,2 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл австралийца Алекса де Минора.

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