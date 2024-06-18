Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче
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Канадский теннисист Милош Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче.
Напомним, Раонич за 2 часа 17 минут обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Лондоне. Канадец сделал 47 эйсов и побил рекорд, который принадлежал хорватскому теннисисту Иво Карловичу (45).
В следующем круге турнира в Лондоне Раонич встретится с победителем пары Таро Дэниэл (Япония) – Тейлор Фритц (США).
Лондон. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 17:55 МСК
186
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7 11
|
|3
|6 9
39
Кэмерон Норри
К. Норри
Турнира в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет € 2,2 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл австралийца Алекса де Минора.
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