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Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче

Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче
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Канадский теннисист Милош Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче.

Напомним, Раонич за 2 часа 17 минут обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Лондоне. Канадец сделал 47 эйсов и побил рекорд, который принадлежал хорватскому теннисисту Иво Карловичу (45).

В следующем круге турнира в Лондоне Раонич встретится с победителем пары Таро Дэниэл (Япония) – Тейлор Фритц (США).

Лондон. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 17:55 МСК
Милош Раонич
186
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 7 11
7 8 		3 6 9
         
Кэмерон Норри
39
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Турнира в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет € 2,2 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл австралийца Алекса де Минора.

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