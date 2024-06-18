Анна Калинская прокомментировала победу в первом круге турнира в Берлине

24-я ракетка мира Анна Калинская высказалась о победе над 93-й ракеткой мира Нао Хибино в первом круге теннисного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча между российской и японской теннисистками завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
«Я чувствую себя хорошо, я постараюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть этот турнир. Вчера я видела, как моя подруга Бултер и её парень де Минор выиграли титулы ATP. Надеюсь, мы с Янником (Синнер — парень Калинской. – Прим. «Чемпионата») выиграем на этой неделе так же, как они», — приводит слова Калинской канал Massimo в соцсети Х (ранее Twitter).
Во втором круге Калиская сыграет с шестой ракеткой мира чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. Матч состоится 19 июня, начало примерно в 11:00 мск.
Турнир в Берлине пройдёт с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237.
- 18 июня 2024
-
08:37
-
03:21
-
00:30
- 17 июня 2024
-
23:58
-
22:55
-
22:39
-
21:29
-
21:24
-
21:08
-
20:56
-
20:39
-
20:28
-
19:56
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
19:05
-
18:25
-
18:14
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:05
-
15:53
-
15:21
-
15:09
-
15:02
-
14:51
-
14:33
-
14:19
-
13:56
-
13:20