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Анна Калинская прокомментировала победу в первом круге турнира в Берлине

Анна Калинская прокомментировала победу в первом круге турнира в Берлине
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24-я ракетка мира Анна Калинская высказалась о победе над 93-й ракеткой мира Нао Хибино в первом круге теннисного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча между российской и японской теннисистками завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 15:05 МСК
Нао Хибино
93
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 6
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Я чувствую себя хорошо, я постараюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть этот турнир. Вчера я видела, как моя подруга Бултер и её парень де Минор выиграли титулы ATP. Надеюсь, мы с Янником (Синнер — парень Калинской. – Прим. «Чемпионата») выиграем на этой неделе так же, как они», — приводит слова Калинской канал Massimo в соцсети Х (ранее Twitter).

Во втором круге Калиская сыграет с шестой ракеткой мира чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. Матч состоится 19 июня, начало примерно в 11:00 мск.

Турнир в Берлине пройдёт с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237.

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