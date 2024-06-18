Берлин, 18 июня: расписание игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) продолжаются матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Берлин, 18 июня, матчи с участием россиянок:

13:30 мск. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Екатерина Александрова (Россия);

15:00 мск. Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).

Остальные матчи 18 июня:

12:00 мск. Донна Векич (Чехия) — Юле Нимайер (Германия);

12:00 мск. Наоми Осака (Япония) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

13:30 мск. Линда Носкова (Чехия) — Анжелика Кербер (Германия);

15:00 мск. Мария Саккари (Греция) — Виктория Азаренко (Беларусь);

16:30 мск. Синьюй Ван (Китай) — Онс Жабер (Тунис).

Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.