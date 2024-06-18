Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков за поздравления с днём рождения. Чемпионка Уимблдона — 2022 поделилась фотографией в соцсетях, на которой позирует в окружении букетов цветов.

17 июня лучшей теннисистке Казахстана исполнилось 25 лет.

Соцсети Рыбакиной

«Спасибо всем за добрые слова и пожелания», — написала Рыбакина.

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир «Большого шлема» — Уимблдон в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В мировом рейтинге Рыбакина добиралась до третьей строчки.

Сейчас Рыбакина играет на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). Будучи третьей сеяной, она пропустила первый круг. Во втором раунде Елена сыграет с победительницей российского дерби между Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.