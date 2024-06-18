Стала известна заявка турнира ATP-250 в Бостаде, где сыграют три россиянина

Стала известна заявка на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 15 по 21 июля. На соревнование заявлены три российских теннисиста: Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин и Павел Котов.
Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Бостаде:
- Янник Синнер (Италия).
- Андрей Рублёв (Россия).
- Каспер Рууд (Норвегия).
- Таллон Грикспор (Нидерланды).
- Мариано Навоне (Аргентина).
- Кэмерон Норри (Великобритания).
- Роман Сафиуллин (Россия).
- Павел Котов (Россия).
По защищённому рейтингу на турнир заявился Кей Нисикори (Япония). Ранее 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил уайлд-кард на турнир в Бостаде.
Напомним, действующим чемпионом турнира является российский теннисист Андрей Рублёв. В финальном матче он обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда в двух сетах со счётом 7:6, 6:0.