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Стала известна заявка турнира ATP-250 в Бостаде, где сыграют три россиянина

Стала известна заявка на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 15 по 21 июля. На соревнование заявлены три российских теннисиста: Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Бостаде:

Янник Синнер (Италия). Андрей Рублёв (Россия). Каспер Рууд (Норвегия). Таллон Грикспор (Нидерланды). Мариано Навоне (Аргентина). Кэмерон Норри (Великобритания). Роман Сафиуллин (Россия). Павел Котов (Россия).

По защищённому рейтингу на турнир заявился Кей Нисикори (Япония). Ранее 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил уайлд-кард на турнир в Бостаде.

Напомним, действующим чемпионом турнира является российский теннисист Андрей Рублёв. В финальном матче он обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда в двух сетах со счётом 7:6, 6:0.