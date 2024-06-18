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Стала известна заявка турнира ATP-250 в Ньюпорте

Стала известна заявка турнира ATP-250 в Ньюпорте
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Стала известна заявка на травяном турнире ATP-250 в Ньюпорте (США), который пройдёт с 15 по 21 июля.

Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Ньюпорте:

  1. Александр Бублик (Казахстан).
  2. Адриан Маннарино (Франция).
  3. Джордан Томпсон (Австралия).
  4. Кристофер Юбэнкс (США).
  5. Маркос Гирон (США).
  6. Брендон Накашима (США).
  7. Артур Риндеркнеш (Франция).

Напомним, действующим чемпионом турнира является французский теннисист Адриан Маннарино. В финале он в двух сетах обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:3, 6:4.

Ранее стала известна заявка на грунтовый турнир ATP-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 15 по 21 июля. На соревнование заявлены три российских теннисиста: Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

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