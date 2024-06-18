Стала известна заявка турнира ATP-250 в Ньюпорте
Стала известна заявка на травяном турнире ATP-250 в Ньюпорте (США), который пройдёт с 15 по 21 июля.
Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Ньюпорте:
- Александр Бублик (Казахстан).
- Адриан Маннарино (Франция).
- Джордан Томпсон (Австралия).
- Кристофер Юбэнкс (США).
- Маркос Гирон (США).
- Брендон Накашима (США).
- Артур Риндеркнеш (Франция).
Напомним, действующим чемпионом турнира является французский теннисист Адриан Маннарино. В финале он в двух сетах обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:3, 6:4.
Ранее стала известна заявка на грунтовый турнир ATP-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 15 по 21 июля. На соревнование заявлены три российских теннисиста: Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин и Павел Котов.
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