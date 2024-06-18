Стала известна заявка турнира ATP-250 в Ньюпорте

Стала известна заявка на травяном турнире ATP-250 в Ньюпорте (США), который пройдёт с 15 по 21 июля.

Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Ньюпорте:

Александр Бублик (Казахстан). Адриан Маннарино (Франция). Джордан Томпсон (Австралия). Кристофер Юбэнкс (США). Маркос Гирон (США). Брендон Накашима (США). Артур Риндеркнеш (Франция).

Напомним, действующим чемпионом турнира является французский теннисист Адриан Маннарино. В финале он в двух сетах обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:3, 6:4.

Ранее стала известна заявка на грунтовый турнир ATP-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 15 по 21 июля. На соревнование заявлены три российских теннисиста: Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин и Павел Котов.