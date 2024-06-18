Циципас высказался о Синнере

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение об итальянце Яннике Синнере, который на прошлой неделе впервые в карьере стал первой ракеткой мира.

«Он очень талантливый. Отличный парень, один из самых приятных в туре. Я восхищаюсь его многими качествами: волей к победе, индивидуальностью, которую он демонстрирует как на корте, так и за его пределами. Конечно, он отличный представитель тенниса, замечательный пример для детей и коллег», – приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, в рейтинге АТР от 10 июня Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось возглавить мировой рейтинг. Сейчас Синнер и Циципас играют на травяном турнире в Галле (Германия). Сегодня, 18 июня, в первом круге итальянец сыграет с Таллоном Грикспором (Нидерланды), а грек – с Генри Сквайром (Германия).