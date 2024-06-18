Лондон, 18 июня: расписание игрового дня

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Сегодня, 18 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) продолжаются матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Лондон, 18 июня:

14:00 мск. Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия);

14:00 мск. Маттео Арнальди (Италия) — Уго Умбер (Франция);

14:00 мск. Таро Дэниэл (Япония) — Тейлор Фритц (США);

15:30 мск. Себастьян Баэс (Аргентина) — Томми Пол (США);

15:30 мск. Алехандро Табило (Чили) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

15:30 мск. Себастьян Корда (США) — Карен Хачанов (Россия);

16:30 мск. Карлос Алькарас (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина);

17:00 мск. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Билли Харрис (Великобритания);

17:00 мск. Даниэль Эванс (Великобритания) — Брэндон Накашима (США);

17:30 Бен Шелтон (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

18:00 Энди Маррей (Великобритания) — Алексей Попырин (Австралия);

19:30 мск. Мариано Навоне (Аргентина) — Джек Дрэйпер (Великобритания).

Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.