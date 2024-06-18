Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лондон, 18 июня: расписание игрового дня

Лондон, 18 июня: расписание игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) продолжаются матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Лондон, 18 июня:

  • 14:00 мск. Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия);
  • 14:00 мск. Маттео Арнальди (Италия) — Уго Умбер (Франция);
  • 14:00 мск. Таро Дэниэл (Япония) — Тейлор Фритц (США);
  • 15:30 мск. Себастьян Баэс (Аргентина) — Томми Пол (США);
  • 15:30 мск. Алехандро Табило (Чили) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
  • 15:30 мск. Себастьян Корда (США) — Карен Хачанов (Россия);
  • 16:30 мск. Карлос Алькарас (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • 17:00 мск. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Билли Харрис (Великобритания);
  • 17:00 мск. Даниэль Эванс (Великобритания) — Брэндон Накашима (США);
  • 17:30 Бен Шелтон (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
  • 18:00 Энди Маррей (Великобритания) — Алексей Попырин (Австралия);
  • 19:30 мск. Мариано Навоне (Аргентина) — Джек Дрэйпер (Великобритания).

Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.

Календарь турнира в Лондоне
Сетка турнира в Лондоне
Материалы по теме
Стала известна заявка турнира ATP-250 в Бостаде, где сыграют три россиянина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android