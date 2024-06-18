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Теннисист Панарин назвал честью представлять Россию на Играх БРИКС

Теннисист Панарин назвал честью представлять Россию на Играх БРИКС
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Российский теннисист Данил Панарин заявил, что возможность представлять Россию на международных соревнования – честь для него.

Вчера, 18 июня, сборная России вышла в финал теннисного турнира на Играх БРИКС, которые проходят в Казани. Российские теннисисты Данил Панарин и Илья Симакин обыграли соперников из Индии.

«Этот матч получился для нас тяжелее, чем предыдущие. В первой встрече была борьба, но у меня соперник был попроще. Я рад сыграть здесь, для меня как для гражданина России честь представлять свою страну на международных турнирах. Это многое для меня значит», – приводит слова Панарина ТАСС.

19-летний Данил Панарин занимает 1273-ю строчку мирового рейтинга АТР. В 2023 году он стал первым российским победителем юниорского турнира Orange Cup в соревнованиях до 18 лет.

В финале Игр БРИКС российские теннисисты сыграют с белорусами.

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