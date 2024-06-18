Рублёв — Гирон: тестовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Галле
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Сегодня, 18 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за выход в следующий раунд встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 53-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон. Встреча начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.
Галле. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 13:10 МСК
53
Маркос Гирон
М. Гирон
1-й сет
0 : 0
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|2
|3
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6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Счёт личных встреч теннисистов 2-0 в пользу Рублёва. Он выиграл в 1/16 финала Роттердама в 2021 году и в 1/32 финала «Мастерса» в Риме в нынешнем сезоне.
Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.
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