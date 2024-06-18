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Рублёв и Руне сыграют на турнире в Ханчжоу в сентябре

Рублёв и Руне сыграют на турнире в Ханчжоу в сентябре
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и датчанин Хольгер Руне (15-й номер мирового рейтинга АТР) планируют сыграть на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). Об этом сообщил журналист Михал Самульский в своих соцсетях.

Турнир состоится с 18 по 24 сентября. Ранее на сайте АТР появлялась информация, что соревнования в Ханчжоу заменят турнир в Чжухае, который в 2023 году выиграл российский теннисист Карен Хачанов. В финале он обыграл японца Йосихито Нисиоку.

Призовой фонд турнира составляет более $ 1 млн. В 2023 году Ханчжоу принимал Азиатские игры, в том числе теннисные соревнования. У женщин победила Чжэн Циньвэнь, а у мужчин золотую медаль завоевал Чжан Чжичжэнь.

На прошлой неделе стало известно, что Андрей Рублёв не сыграет на Олимпийских играх в Париже (Франция).

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