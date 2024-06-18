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Александрова — Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Берлине

Александрова — Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Берлине
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Сегодня, 18 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий раунд встретятся российская теннисистка Екатерина Александрова и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и бразильской теннисистками.

Берлин. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 14:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
18
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

В личных встречах счет 3-0 в пользу Хаддад-Майи. Она выиграла в квалификации Праги в 2017 году (6:3, 7:5), в квалификации Цинциннати в том же сезоне (6:3, 7:6 (7:3)), а также в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2023 (5:7, 6:4, 7:5).

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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