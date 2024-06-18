Александрова — Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Берлине

Сегодня, 18 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий раунд встретятся российская теннисистка Екатерина Александрова и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и бразильской теннисистками.

В личных встречах счет 3-0 в пользу Хаддад-Майи. Она выиграла в квалификации Праги в 2017 году (6:3, 7:5), в квалификации Цинциннати в том же сезоне (6:3, 7:6 (7:3)), а также в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2023 (5:7, 6:4, 7:5).

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.