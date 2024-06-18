Рублёв — Гирон: россиянин проиграл первый сет первого круга турнира в Галле

Сегодня, 18 июня, проходит матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за выход в следующий раунд встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 53-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон. После первого сета счёт 6:4 в пользу американца.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.

Счёт личных встреч теннисистов 2:0 в пользу Рублёва. Он выиграл в 1/16 финала Роттердама в 2021 году и в 1/32 финала «Мастерса» в Риме в нынешнем сезоне.

Соревнования в немецком Галле с призовым фондом € 2 255 655 пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.