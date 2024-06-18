Векич вышла во второй круг турнира в Берлине

Сегодня, 18 июня, состоялся матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). За выход в следующий раунд сразились хорватская теннисистка Донна Векич и немецкая теннисистка Юле Нимайер. Матч завершился со счётом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу Векич.

Встреча продлилась 1 час 47 минут. В её рамках Векич восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести (50%). На счету Нимайер шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных (67%).

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.