Чжэн Циньвэнь обыграла Наоми Осаку и вышла во второй круг в Берлине

Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В первом раунде финалистка Открытого чемпионата Австралии – 2024 обыграла японку Наоми Осаку – 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. На счету Циньвэнь 23 эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Осака, занимающая в рейтинге WTA 113-ю строчку, выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Во втором круге китаянка сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой (30-й номер рейтинга), которая попала в основную сетку через квалификацию. В первом раунде чешка обыграла Эмму Наварро (США) со счётом 6:4, 6:3.

Турнир в Берлине проходит с 17 по 23 июня. Напомним, на нём играет восемь теннисисток из топ-10 мирового рейтинга.