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Чжэн Циньвэнь обыграла Наоми Осаку и вышла во второй круг в Берлине

Чжэн Циньвэнь обыграла Наоми Осаку и вышла во второй круг в Берлине
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Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В первом раунде финалистка Открытого чемпионата Австралии – 2024 обыграла японку Наоми Осаку – 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. На счету Циньвэнь 23 эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Осака, занимающая в рейтинге WTA 113-ю строчку, выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Берлин. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
Наоми Осака
113
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Во втором круге китаянка сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой (30-й номер рейтинга), которая попала в основную сетку через квалификацию. В первом раунде чешка обыграла Эмму Наварро (США) со счётом 6:4, 6:3.

Турнир в Берлине проходит с 17 по 23 июня. Напомним, на нём играет восемь теннисисток из топ-10 мирового рейтинга.

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