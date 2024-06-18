Корда — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Лондоне

Сегодня, 18 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) продолжаются матчи первого круга. За выход в следующий раунд встретятся российский теннисист Карен Хачанов и американский теннисист Себастьян Корда. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.
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По счёту личных встреч минимальный перевес у Карена — 3-2 (1-0 на траве). Впервые они сыграли друг с другом на травяных кортах в 1/8 финала Уимблдона-2021. Там россиянин победил — 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Затем Корда взял верх в 2022 году на харде в Цинциннати и в Антверпене, а Хачанов выиграл в прошлом сезоне на Australian Open и в Чжухае.
Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.
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