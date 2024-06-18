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Корда — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Лондоне

Корда — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Лондоне
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Сегодня, 18 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) продолжаются матчи первого круга. За выход в следующий раунд встретятся российский теннисист Карен Хачанов и американский теннисист Себастьян Корда. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.

Лондон. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 15:35 МСК
Себастьян Корда
23
США
Себастьян Корда
С. Корда
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7
5
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По счёту личных встреч минимальный перевес у Карена — 3-2 (1-0 на траве). Впервые они сыграли друг с другом на травяных кортах в 1/8 финала Уимблдона-2021. Там россиянин победил — 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Затем Корда взял верх в 2022 году на харде в Цинциннати и в Антверпене, а Хачанов выиграл в прошлом сезоне на Australian Open и в Чжухае.

Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.

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