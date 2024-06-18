Кудерметова — Самсонова: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Берлине

Сегодня, 18 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретятся российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Встреча начнётся не ранее 15:40 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянками.
|1
|2
|3
|
|
В личных встречах счёт 3-2 в пользу Кудерметовой. Самсонова обыграла Кудерметову во втором круге в Берлине в 2021 году и в четвертьфинале Абу-Даби-2023. Вероника выиграла во втором круге Индиан-Уэллса-2021 и в Берлине-2022, а также в рамках группового раунда Чжухая (второго по значимости Итогового турнира WTA) в конце прошлого сезона.
Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.
- 18 июня 2024
-
16:04
-
15:49
-
15:39
-
15:22
-
15:07
-
14:42
-
14:27
-
14:03
-
13:46
-
13:16
-
13:08
-
12:34
-
12:31
-
12:17
-
12:14
-
11:57
-
11:46
-
11:38
-
11:06
-
11:03
-
10:58
-
10:19
-
10:06
-
09:49
-
08:37
-
03:21
-
00:30
- 17 июня 2024
-
23:58
-
22:55
-
22:39
-
21:29
-
21:24
-
21:08
-
20:56
-
20:39