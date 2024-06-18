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Рублёв кинул ракетку после поражения в первом круге в Галле

Рублёв кинул ракетку после поражения в первом круге в Галле
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв кинул ракетку после проигрыша 53-й ракетке мира американскому теннисисту Маркосу Гирону в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 в пользу американца.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Во втором круге турнира в Галле Гирон сыграет с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Михельсен (США).

Соревнования в немецком Галле с призовым фондом € 2 255 655 пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.

Ранее Софья Тартакова, менеджер шестой ракетки мира Андрея Рублёва, сообщила, что российский теннисист скоро расскажет болельщикам, почему принял решение пропустить Олимпийские игры в Париже (Франция).

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