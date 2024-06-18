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Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине

Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине
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Сегодня, 18 июня, состоялся матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретились российская теннисистка Екатерина Александрова и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Берлин. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 14:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
18
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча продлилась 1 час 26 минут. В её рамках Александрова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хаддад-Майи один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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