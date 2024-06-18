Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине

Сегодня, 18 июня, состоялся матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретились российская теннисистка Екатерина Александрова и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. В её рамках Александрова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хаддад-Майи один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.