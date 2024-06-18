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Самсонова выиграла первый сет в матче первого круга с Кудерметовой в Берлине

Самсонова выиграла первый сет в матче первого круга с Кудерметовой в Берлине
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Сегодня, 18 июня, проходят встречи первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встречаются российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. После первого сета счёт 6:3 в пользу Самсоновой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянками.

Берлин. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 15:55 МСК
Вероника Кудерметова
35
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 4
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В личных встречах счёт 3-2 в пользу Кудерметовой. Самсонова обыграла Кудерметову во втором круге в Берлине в 2021 году и в четвертьфинале Абу-Даби-2023. Вероника выиграла во втором круге Индиан-Уэллса-2021 и в Берлине-2022, а также в рамках группового раунда Чжухая (второго по значимости Итогового турнира WTA) в конце прошлого сезона.

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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