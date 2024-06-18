Самсонова выиграла первый сет в матче первого круга с Кудерметовой в Берлине

Сегодня, 18 июня, проходят встречи первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встречаются российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. После первого сета счёт 6:3 в пользу Самсоновой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянками.

В личных встречах счёт 3-2 в пользу Кудерметовой. Самсонова обыграла Кудерметову во втором круге в Берлине в 2021 году и в четвертьфинале Абу-Даби-2023. Вероника выиграла во втором круге Индиан-Уэллса-2021 и в Берлине-2022, а также в рамках группового раунда Чжухая (второго по значимости Итогового турнира WTA) в конце прошлого сезона.

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.