Федерер оценил перспективы соперничества Синнера и Алькараса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал соперничество между действующими первой и второй ракетками мира итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Синнер и Алькарас – как я и Надаль? Пока рано такое говорить.

Янник и Карлос принадлежат к одному поколению и очень сильны. Мне кажется, они очень уважают друг друга. Они здорово начали, и их соперничество обещает стать серьёзным испытанием. Приятно смотреть, как они играют», – приводит слова Федерера La Gazzetta dello Sport.

22-кратный чемпион «Шлемов» Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели между собой 40 матчей, в 24 из них победил испанский теннисист, а 16 встреч остались за швейцарцем. Их соперничество считается одним из величайших в истории тенниса.