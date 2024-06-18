Кудерметова — Самсонова: Вероника сравняла счёт поединка в первом круге турнира в Берлине

Завершился второй сет матча россиянок Вероники Кудерметовой (Q) и Людмилы Самсоновой в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Его со счётом 6:4 выиграла Кудерметова, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, первая партия со счётом 6:3 осталась за Самсоновой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Людмила Самсонова в первом круге турнира в Берлине.

В личных встречах счёт 3-2 в пользу Кудерметовой. Самсонова обыграла Кудерметову во втором круге Берлина в 2021 году и в четвертьфинале Абу-Даби-2023. Вероника выиграла во втором круге Индиан-Уэллса-2021 и в Берлине-2022, а также в рамках группового раунда Чжухая (второго по значимости Итогового турнира WTA) в конце прошлого сезона.