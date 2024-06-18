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Кудерметова — Самсонова: Вероника сравняла счёт поединка в первом круге турнира в Берлине

Кудерметова — Самсонова: Вероника сравняла счёт поединка в первом круге турнира в Берлине
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Завершился второй сет матча россиянок Вероники Кудерметовой (Q) и Людмилы Самсоновой в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Его со счётом 6:4 выиграла Кудерметова, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, первая партия со счётом 6:3 осталась за Самсоновой.

Берлин. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 15:55 МСК
Вероника Кудерметова
35
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 4
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Людмила Самсонова в первом круге турнира в Берлине.

В личных встречах счёт 3-2 в пользу Кудерметовой. Самсонова обыграла Кудерметову во втором круге Берлина в 2021 году и в четвертьфинале Абу-Даби-2023. Вероника выиграла во втором круге Индиан-Уэллса-2021 и в Берлине-2022, а также в рамках группового раунда Чжухая (второго по значимости Итогового турнира WTA) в конце прошлого сезона.

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