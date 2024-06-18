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Янник Синнер провёл и выиграл первый матч в качестве лидера рейтинга ATP

Янник Синнер провёл и выиграл первый матч в качестве лидера рейтинга ATP
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянский теннисист Янник Синнер провёл и выиграл первый матч в качестве первой ракетки мира. Это произошло на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче первого круга Синнер (1), ставший первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2024, со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Стоит отметить, что итальянец проиграл тай-брейк первого сета, ведя в нём со счётом 5:1.

Галле. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 14:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		3 2
         
Таллон Грикспор
27
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Встреча Синнера с Грикспором продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Янник 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Таллона 11 эйсов, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником 22-летнего Синнера в Галле станет 45-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.

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