Янник Синнер провёл и выиграл первый матч в качестве лидера рейтинга ATP

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянский теннисист Янник Синнер провёл и выиграл первый матч в качестве первой ракетки мира. Это произошло на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче первого круга Синнер (1), ставший первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2024, со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Стоит отметить, что итальянец проиграл тай-брейк первого сета, ведя в нём со счётом 5:1.

Встреча Синнера с Грикспором продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Янник 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Таллона 11 эйсов, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником 22-летнего Синнера в Галле станет 45-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.