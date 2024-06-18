Видео: Янник Синнер исполнил невероятный удар в падении в матче 1-го круга турнира в Галле

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отметился невероятным результативным ударом в падении по ходу матча первого круга на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

Напомним, в первом круге Галле Синнер (1) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора. В одном из розыгрышей поединка мяч после удара Грикспора зацепился за сетку, из-за чего его траектория полёта резко изменилась. В связи с этим Синнеру было очень тяжело дотянуться до мяча, но он сумел сделать это в падении и даже заработать своим ударом очко.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.