Диана Шнайдер вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме

49-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого составил почти $ 270 тыс.

В матче первого круга Шнайдер со счётом 7:5, 6:3 обыграла квалифаера – 22-летнюю британку Амелию Раецки (884-й номер мирового рейтинга).

Встреча Шнайдер с Раецки продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Шнайдер пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Раецки пять эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинальный раунд Бирмингема Шнайдер сразится с 37-й ракеткой мира чешкой Мари Боузковой (8).