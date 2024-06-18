Диана Шнайдер вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме
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49-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого составил почти $ 270 тыс.
В матче первого круга Шнайдер со счётом 7:5, 6:3 обыграла квалифаера – 22-летнюю британку Амелию Раецки (884-й номер мирового рейтинга).
Бирмингем. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 16:40 МСК
49
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|6
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|3
884
Амелия Раецки
А. Раецки
Встреча Шнайдер с Раецки продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Шнайдер пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Раецки пять эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в четвертьфинальный раунд Бирмингема Шнайдер сразится с 37-й ракеткой мира чешкой Мари Боузковой (8).
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