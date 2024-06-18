Вероника Кудерметова одолела Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Берлине
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35-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия).
В матче первого круга Кудерметова (Q) со счётом 3:6, 6:4, 6:4 одолела соотечественницу Людмилу Самсонову (15-я ракетка мира).
Берлин. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 15:55 МСК
35
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
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15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Встреча Кудерметовой с Самсоновой продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Вероника шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Людмилы 11 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующей соперницей Кудерметовой в Берлине станет чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).
Комментарии
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