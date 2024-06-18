Карлос Алькарас с победы над Серундоло начал защиту титула на травяном турнире в Лондоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно начал защиту титула на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:1, 7:5 обыграл 26-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло. Отметим, что во втором сете Карлос проигрывал со счётом 1:4 и 2:5, но смог сделать камбэк и оставить партию за собой.

Встреча Алькараса с Серундоло продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Франсиско один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель матча Джек Дрэйпер (Великобритания) — Мариано Навоне (Аргентина).