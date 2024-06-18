Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас с победы над Серундоло начал защиту титула на травяном турнире в Лондоне

Карлос Алькарас с победы над Серундоло начал защиту титула на травяном турнире в Лондоне
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно начал защиту титула на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:1, 7:5 обыграл 26-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло. Отметим, что во втором сете Карлос проигрывал со счётом 1:4 и 2:5, но смог сделать камбэк и оставить партию за собой.

Лондон. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 17:05 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Франсиско Серундоло
26
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Встреча Алькараса с Серундоло продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Франсиско один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель матча Джек Дрэйпер (Великобритания) — Мариано Навоне (Аргентина).

Материалы по теме
Виновата скользкая трава? Злость от поражения в Галле Рублёв выместил на ракетке
Виновата скользкая трава? Злость от поражения в Галле Рублёв выместил на ракетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android