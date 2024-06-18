Карлос Алькарас с победы над Серундоло начал защиту титула на травяном турнире в Лондоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно начал защиту титула на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:1, 7:5 обыграл 26-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло. Отметим, что во втором сете Карлос проигрывал со счётом 1:4 и 2:5, но смог сделать камбэк и оставить партию за собой.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Встреча Алькараса с Серундоло продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Франсиско один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель матча Джек Дрэйпер (Великобритания) — Мариано Навоне (Аргентина).
- 18 июня 2024
-
18:42
-
18:32
-
18:10
-
18:03
-
17:49
-
17:27
-
17:23
-
17:14
-
16:34
-
16:31
-
16:04
-
15:49
-
15:39
-
15:22
-
15:07
-
14:42
-
14:27
-
14:03
-
13:46
-
13:16
-
13:08
-
12:34
-
12:31
-
12:17
-
12:14
-
11:57
-
11:46
-
11:38
-
11:06
-
11:03
-
10:58
-
10:19
-
10:06
-
09:49
-
08:37