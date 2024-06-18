В НОК Сербии заявили, что Новак Джокович подтвердил своё участие в Олимпиаде-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Сербии заявил, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Новак Джокович подтвердил своё участие в Олимпийских играх – 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

На данный момент среди сербских теннисистов по рейтингу в одиночный разряд попадают 37-летний Джокович и 56-я ракетка мира 33-летний Душан Лайович. Оба теннисиста, как гласит официальный релиз НОК Сербии, подтвердили своё участие в Играх.

Напомним, в начале июня Джокович травмировался на «Ролан Гаррос» — 2024. Новак перенёс операцию на мениске и сейчас проходит восстановление. Его участие в Уимблдоне-2024 пока находится под вопросом.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 Новак занял лишь четвёртое место.