Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал первую победу в статусе лидера мирового рейтинга.

Напомним, это произошло на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче первого круга Синнер (1), ставший первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2024, со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

«Я просто люблю играть в теннис. Вот и всё. Это, конечно, значимый рубеж. Но в глубине души я знаю, что ещё могу прибавить. С нетерпением ждал возможности вернуться сюда, в такое особенное место. Пять лет назад этот турнир поверил в меня и предоставил мне уайлд-кард. Для меня это особое событие. Я просто рад выйти на корт здоровым. У меня были проблемы с бедром. Поэтому для меня важнее всего, что я могу играть без боли. Сегодня всё прошло хорошо», — сказал Синнер в интервью на корте.