Александр Зверев в трёх сетах одолел 474-ю ракетку мира на старте турнира в Галле
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составил € 2 255 655.
В стартовом для себя матче Зверев (2) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 474-ю ракетку мира соотечественника Оскара Отте (Q).
Галле. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 17:40 МСК
474
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
1 : 2
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4
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча Зверева с Отте продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Зверев 28 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Отте четыре эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Зверева в Галле станет 57-й номер мирового рейтинга итальянец Лоренцо Сонего.
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