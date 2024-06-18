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Александр Зверев в трёх сетах одолел 474-ю ракетку мира на старте турнира в Галле

Александр Зверев в трёх сетах одолел 474-ю ракетку мира на старте турнира в Галле
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составил € 2 255 655.

В стартовом для себя матче Зверев (2) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 474-ю ракетку мира соотечественника Оскара Отте (Q).

Галле. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 17:40 МСК
Оскар Отте
474
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча Зверева с Отте продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Зверев 28 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Отте четыре эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Зверева в Галле станет 57-й номер мирового рейтинга итальянец Лоренцо Сонего.

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