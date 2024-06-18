Александр Зверев в трёх сетах одолел 474-ю ракетку мира на старте турнира в Галле

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составил € 2 255 655.

В стартовом для себя матче Зверев (2) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 474-ю ракетку мира соотечественника Оскара Отте (Q).

Встреча Зверева с Отте продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Зверев 28 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Отте четыре эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Зверева в Галле станет 57-й номер мирового рейтинга итальянец Лоренцо Сонего.