Карлос Алькарас попросит турнир в Лондоне скорректировать расписание из-за Евро-2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что попросит организаторов травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) скорректировать расписание матчей, если его будущий поединок выпадет на четверг, 20 июня.

Напомним, 20 июня свой второй матч на групповом этапе чемпионата Европы – 2024 проведёт сборная Испании по футболу. Испанцы сыграют с итальянцами.

«Чемпионат Европы по футболу проводится раз в четыре года, пришло время поддержать Испанию за просмотром. Если я буду играть в четверг, то попрошу организаторов поставить мой матч на раннее время», — передаёт слова Алькараса с пресс-конференции журналист Мануэль Санчес на своей странице в социальной сети.