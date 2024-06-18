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Карлос Алькарас попросит турнир в Лондоне скорректировать расписание из-за Евро-2024

Карлос Алькарас попросит турнир в Лондоне скорректировать расписание из-за Евро-2024
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что попросит организаторов травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) скорректировать расписание матчей, если его будущий поединок выпадет на четверг, 20 июня.

Напомним, 20 июня свой второй матч на групповом этапе чемпионата Европы – 2024 проведёт сборная Испании по футболу. Испанцы сыграют с итальянцами.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат Европы по футболу проводится раз в четыре года, пришло время поддержать Испанию за просмотром. Если я буду играть в четверг, то попрошу организаторов поставить мой матч на раннее время», — передаёт слова Алькараса с пресс-конференции журналист Мануэль Санчес на своей странице в социальной сети.

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