Стали известны теннисисты, которые заявлены для участия в Олимпиаде-2024 в Париже

Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала заявку национальной команды на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). На турнире россияне сыграют в нейтральном статусе.
Мужской одиночный разряд:
Даниил Медведев;
Роман Сафиуллин;
Павел Котов;
Аслан Карацев.
Женский одиночный разряд:
Екатерина Александрова;
Мирра Андреева;
Вероника Кудерметова;
Диана Шнайдер.
Мужской парный разряд:
Даниил Медведев/Роман Сафиуллин;
Павел Котов/Аслан Карацев.
Женский парный разряд:
Мирра Андреева/Вероника Кудерметова;
Екатерина Александрова/Диана Шнайдер.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).