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Стали известны теннисисты, которые заявлены для участия в Олимпиаде-2024 в Париже

Стали известны теннисисты, которые заявлены для участия в Олимпиаде-2024 в Париже
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Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала заявку национальной команды на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). На турнире россияне сыграют в нейтральном статусе.

Мужской одиночный разряд:

Даниил Медведев;
Роман Сафиуллин;
Павел Котов;
Аслан Карацев.

Женский одиночный разряд:

Екатерина Александрова;
Мирра Андреева;
Вероника Кудерметова;
Диана Шнайдер.

Мужской парный разряд:

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин;
Павел Котов/Аслан Карацев.

Женский парный разряд:

Мирра Андреева/Вероника Кудерметова;
Екатерина Александрова/Диана Шнайдер.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

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