Стали известны теннисисты, которые заявлены для участия в Олимпиаде-2024 в Париже

Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала заявку национальной команды на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). На турнире россияне сыграют в нейтральном статусе.

Мужской одиночный разряд:

Даниил Медведев;

Роман Сафиуллин;

Павел Котов;

Аслан Карацев.

Женский одиночный разряд:

Екатерина Александрова;

Мирра Андреева;

Вероника Кудерметова;

Диана Шнайдер.

Мужской парный разряд:

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин;

Павел Котов/Аслан Карацев.

Женский парный разряд:

Мирра Андреева/Вероника Кудерметова;

Екатерина Александрова/Диана Шнайдер.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).