Лондон, 19 июня: расписание игрового дня

Сегодня, 19 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч указано приблизительное.

Лондон, 19 июня:

14:00 мск. Ринки Хидзиката (Австралия) — Маттео Арнальди (Италия);

15:30 мск. Григор Димитров (Болгария) — Себастьян Корда (США);

17:00 мск. Джордан Томпсон (Австралия) — Энди Маррей (Великобритания);

18:30 мск. Милош Раонич (Канада) — Тейлор Фритц (США).

Напомним, турнир ATP в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.