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Прошлогодний чемпион Александр Бублик вылетел с турнира в Галле во втором круге

Прошлогодний чемпион Александр Бублик вылетел с турнира в Галле во втором круге
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17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 19 июня, он уступил Кристоферу Юбэнксу, занимающему 44-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

Галле. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 16:35 МСК
Кристофер Юбэнкс
44
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 5 		6 3
         
Александр Бублик
17
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 11 минут. Казахстанский теннисист реализовал 2 брейк-пойнта из 16 (13%) и выполнил 22 эйса. Американец выполнил 10 подач навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных (17%). Также оба теннисиста допустили по четыре двойные ошибки.

Бублик является действующим чемпионом турнира. По итогам розыгрыша 2024 года он опустится минимум на пять позиций в рейтинге.

Напомним, в следующем матче турнира в Галле Юбэнкс встретится с победителем матча между пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 42-м в рейтинге ATP Чжан Чжичжэнем из Китая.

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