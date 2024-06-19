Маррей снялся по ходу матча второго круга на турнире в Лондоне
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Экс первая ракетка мира Энди Маррей из-за травмы снялся с турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания) по ходу матча второго круга против австралийца Джордана Томпсона (43-й номер рейтинга АТР). Теннисисты сыграли 20 минут, британский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 1:4 в пользу соперника.
Лондон. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 18:50 МСК
43
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
Rt
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129
Энди Маррей
Э. Маррей
Маррей брал медицинский тайм-аут, во время которого врач разминал ему поясницу. В последнем гейме Маррей не мог двигаться по корту без боли.
Ранее стало известно, что Энди Маррей сыграет на Олимпийских играх в Париже (Франция) в одиночном и парном разрядах. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.
В четвертьфинале Томпсон сыграет с победителем матча Тейлор Фритц (США) – Милош Раонич (Канада).
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