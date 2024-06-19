25-я ракетка мира Легечка из-за травмы пропустит второй «Шлем» подряд

Чешский теннисист Иржи Легечка не сыграет на Уимблдоне-2024. Об этом сообщается на канале Entry List Updates в соцсети Х (ранее Twitter). Из-за травмы 25-я ракетка мира пропустит второй турнир «Большого шлема» подряд.

Последний раз чех играл в начале мая на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где вышел в полуфинал и был вынужден сняться посреди матча против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Как стало известно позднее, у Легечки был диагностирован стрессовый перелом. Из-за него он снялся с последующего «Мастерса» в Риме (Италия), а затем с Открытого чемпионата Франции.

В 2023 году на Уимблдоне чешский теннисист дошёл до четвёртого круга. Он потеряет 180 очков и, скорее всего, опустится на несколько позиций в рейтинге АТР. Место Легечки в основной сетке займёт Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).