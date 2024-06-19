Фритц в двух сетах обыграл Раонича и вышел в третий круг турнира ATP-500 в Лондоне
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Американский теннисист 12-я ракетка мира Тейлор Фритц вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондон (Великобритания). Сегодня, 19 июня, в матче второго круга он обыграл канадца Милоша Раонича. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
Лондон. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 19:55 МСК
186
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
0 : 2
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Спортсмены провели на корте 1 часа 22 минуты. Американец реализовал один брейк-пойнт из одного (100%) и не допустил ни одной двойной ошибки. Канадский теннисист сделал три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. Также оба спортсмена сделали по девять подач навылет.
Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне Фритц сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Соревнования в Лондоне пройдут с 17 по 23 июня.
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