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Фритц в двух сетах обыграл Раонича и вышел в третий круг турнира ATP-500 в Лондоне

Фритц в двух сетах обыграл Раонича и вышел в третий круг турнира ATP-500 в Лондоне
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Американский теннисист 12-я ракетка мира Тейлор Фритц вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондон (Великобритания). Сегодня, 19 июня, в матче второго круга он обыграл канадца Милоша Раонича. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Лондон. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 19:55 МСК
Милош Раонич
186
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Спортсмены провели на корте 1 часа 22 минуты. Американец реализовал один брейк-пойнт из одного (100%) и не допустил ни одной двойной ошибки. Канадский теннисист сделал три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. Также оба спортсмена сделали по девять подач навылет.

Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне Фритц сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Соревнования в Лондоне пройдут с 17 по 23 июня.

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