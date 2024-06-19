Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире в Бирмингеме
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36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла итальянку Лючию Бронцетти (67-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 7:5.
Бирмингем. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 20:15 МСК
36
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
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67
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету Потаповой один эйс и три двойные ошибки. Реализация брейк-пойнтов была идеальной – четыре из четырёх. Её соперница выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.
В 1/4 финала Потапова, посеянная на турнире в Бирмингеме под седьмым номером, сыграет с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2), который состоится завтра, 20 июня.
Комментарии
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