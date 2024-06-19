Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире в Бирмингеме

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла итальянку Лючию Бронцетти (67-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету Потаповой один эйс и три двойные ошибки. Реализация брейк-пойнтов была идеальной – четыре из четырёх. Её соперница выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В 1/4 финала Потапова, посеянная на турнире в Бирмингеме под седьмым номером, сыграет с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2), который состоится завтра, 20 июня.