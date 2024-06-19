Александр Зверев пробился в третий круг турнира в Галле, в двух сетах обыграв Сонего

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 19 июня, в матче второго круга он в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. Немец реализовал один брейк-пойнт из шести (17%), допустил одну двойную ошибку и выполнил семь эйсов. Итальянский теннисист сделал три двойные ошибки, не смог заработать ни одного брейк-пойнта и сделал шесть подач навылет.

Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Зверев сыграет с французом Артюром Фисом.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня.