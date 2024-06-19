Александр Зверев пробился в третий круг турнира в Галле, в двух сетах обыграв Сонего
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Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 19 июня, в матче второго круга он в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Галле. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 20:00 МСК
57
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
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4
Александр Зверев
А. Зверев
Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. Немец реализовал один брейк-пойнт из шести (17%), допустил одну двойную ошибку и выполнил семь эйсов. Итальянский теннисист сделал три двойные ошибки, не смог заработать ни одного брейк-пойнта и сделал шесть подач навылет.
Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Зверев сыграет с французом Артюром Фисом.
Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня.
Комментарии
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