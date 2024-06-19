ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024

Янник Синнер оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил перспективы сборной Италии на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

– Как выступит сборная Италии?
– Будет очень интересно посмотреть. У нас очень молодая команда. Мы внесли некоторые изменения, так что будет интересно. Я имел честь наблюдать за подготовкой и тренировочными матчами в Майами. Они здорово сыграли, так что, надеюсь, мы сможем начать хорошо. Думаю, что это важно для уверенности, так что посмотрим. Это будет захватывающе.

– Есть ли у вас любимый игрок сборной Италии?
– Я знаю вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Когда знаешь человека, очевидно, у вас больше дружбы, – приводит слова Синнера пресс-служба АТР.

Сборная Италии провела первый матч на Евро-2024 15 июня. Итальянцы обыграли сборную Албании со счётом 2:1.

Материалы по теме
Янник Синнер прокомментировал первую победу в статусе лидера мирового рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android