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Хуберт Хуркач назвал Польшу победителем Евро-2024

Хуберт Хуркач назвал Польшу победителем Евро-2024
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Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач сделал прогноз на выступление сборной Польши на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

– Какой ваш прогноз для Польши на Евро-2024?
– Конечно, они победят. Все приезжают туда, чтобы выиграть! У них будет отличная командная атмосфера и командный дух. Я буду их очень поддерживать, желаю им удачи. Будет здорово, и, надеюсь, они сыграют хорошо.

– Кто ваши любимые игроки сборной Польши?
– Я дружу с Петром Зелинским. Он мой любимый игрок в команде. Отличный парень, замечательный человек и невероятный игрок, – приводит слова Хуркача пресс-служба АТР.

Сборная Польши провела первый матч на Евро-2024 16 июня. Поляки уступили сборной Нидерландов со счётом 1:2.

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