Каспер Рууд стал амбассадором Dior в преддверии Олимпиады в Париже

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал амбассадором французского дома моды Christian Dior в преддверии Олимпийских игр в Париже (Франция). Об этом сообщает Paris Match.

На фотографии, представленной пресс-службой Dior, Рууд в строгом бежевом костюме позирует с теннисной ракеткой. На голове у него теннисная повязка.

Фото: Dior

25-летний Каспер Рууд – обладатель 11 титулов в одиночном разряде, единственный в истории своей страны победитель турнироы АТР. Норвежец трижды в карьере выходил в финалы турниров «Большого шлема», в том числе два раза на «Ролан Гаррос». Напомним, Олимпийские игры в Париже состоятся на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.