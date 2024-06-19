Видеообзор поражения Медведева от Чжичжэня во втором круге турнира в Галле

Сегодня, 19 июня, российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Он в двух сетах уступил 42-й ракетке мира из Китая Чжан Чжичжэню. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу китайца.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Даниил Медведев — Чжан Чжичжэнь.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут. На счету Медведева три брейк-пойнта из пяти, пять двойных ошибок и 13 эйсов. На счету китайского теннисиста четыре двойные ошибки, 12 подач и два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Отметим, что по ходу матча Медведев вёл с брейком в третьем сете, а также 4:1 на решающем тай-брейке.