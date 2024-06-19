Энди Маррей назвал причину снятия с турнира в Лондоне

Экс первая ракетка мира Энди Маррей объяснил, почему снялся по ходу матча второго круга на турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания).

«Первые два удара, которые я выполнил на разминке, были совершенно нескоординированными. У меня вообще не было координации, я не мог пошевелиться. Правая нога просто не работала должным образом, это было необычное чувство.

Оглядываясь назад, лучше бы я сегодня не выходил на матч, потому что это было довольно неловко для всех. Завтра я сделаю снимки, и мы посмотрим, можно ли что-нибудь сделать», – приводит слова Маррея Tennis365.

Напомним, в среду, 19 июня, Маррей играл против австралийца Джордана Томпсона (43-й номер рейтинга АТР). Теннисисты сыграли 20 минут, британский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 1:4 в пользу соперника.