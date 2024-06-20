«Идеальный момент, чтобы отомстить». Чжичжэнь – о сенсационной победе над Медведевым

42-я ракетка мира из Китая Чжан Чжичжэнь прокомментировал сенсационную победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Очень тяжелый матч. В прошлый раз я проиграл тай-брейк в третьем сете на турнире в Штутгарте на прошлой неделе. И сегодня снова тай-брейк в третьем сете. Я подумал: «Хорошо, пора. Идеальный момент, чтобы отомстить», — приводи слова Чжичжэня официальный сайт ATP.

Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут. На счету Медведева три брейк-пойнта из пяти, пять двойных ошибок и 13 эйсов. Отметим, что по ходу матча россиянин вёл с брейком в третьем сете, а также 4:1 на решающем тай-брейке.

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