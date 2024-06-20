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«Идеальный момент, чтобы отомстить». Чжичжэнь – о сенсационной победе над Медведевым

«Идеальный момент, чтобы отомстить». Чжичжэнь – о сенсационной победе над Медведевым
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42-я ракетка мира из Китая Чжан Чжичжэнь прокомментировал сенсационную победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Галле. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 17:35 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Чжан Чжичжэнь
42
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Очень тяжелый матч. В прошлый раз я проиграл тай-брейк в третьем сете на турнире в Штутгарте на прошлой неделе. И сегодня снова тай-брейк в третьем сете. Я подумал: «Хорошо, пора. Идеальный момент, чтобы отомстить», — приводи слова Чжичжэня официальный сайт ATP.

Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут. На счету Медведева три брейк-пойнта из пяти, пять двойных ошибок и 13 эйсов. Отметим, что по ходу матча россиянин вёл с брейком в третьем сете, а также 4:1 на решающем тай-брейке.

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